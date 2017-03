2. Liga: Düsseldorf verlängert mit Trainer- und Funktionsteam

erschienen am 28.03.2017



Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf setzt auch im erweiterten Trainerbereich auf Kontinuität. Der Meister von 1933 verlängerte für die kommende Saison mit dem Team hinter dem Team. So bleiben auch Torwarttrainer Claus Reitmaier und Teammanger Sascha Rösler den Rot-Weißen über den Sommer hinaus erhalten. Cheftrainer Friedhelm Funkel und sein Assistent Peter Hermann hatten ihre Verträge bereits zum Ende des vergangenen Jahres verlängert.

"Ich freue mich, dass wir auch in der kommenden Saison in dieser Besetzung weiterarbeiten können. Jeder in seinem Bereich arbeitet sehr hart und das Zusammenspiel im Team läuft sehr gut", sagte Funkel, "meine langjährigen Erfahrungen haben mir immer gezeigt, wie wichtig ein funktionierendes Team für den Erfolg ist."