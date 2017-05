2. Liga: Dynamo bindet Wiegers bis 2020

erschienen am 09.05.2017



Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden hat Torhüter Patrick Wiegers weiter an sich gebunden. Die Sachsen verlängerten den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit dem 27-Jährigen um drei weitere Jahre bis 2020. Der neue Kontrakt hat für die ersten drei Spielklassen Gültigkeit.

Wiegers war im September 2014 ablösefrei von Jahn Regensburg nach Dresden gewechselt. In den zurückliegenden drei Jahren kam der Torhüter in der 3. Liga, im DFB-Pokal und im Sachsenpokal insgesamt 23-mal zum Einsatz.