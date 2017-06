2. Liga: Kiel holt Kruse aus Paderborn

erschienen am 06.06.2017



Zweitliga-Aufsteiger Holstein Kiel hat Torhüter Lukas Kruse vom Drittligisten SC Paderborn verpflichtet. Der 33-Jährige unterschrieb bei Holstein einen Vertrag für ein Jahr.

"Wir sind sehr froh, dass wir mit Lukas Kruse einen Torhüter verpflichten konnten, der bereits über Erfahrung in der 1. und 2. Bundesliga verfügt", sagte Kiels Geschäftsführer Ralf Becker. Kruse absolvierte mit Paderborn 34 Spiele in der Bundesliga und stand insgesamt 159 Mal in der 2. Liga zwischen den Pfosten.