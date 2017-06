2. Liga: Regensburg verlängert mit Verteidiger Hofrath

erschienen am 08.06.2017



Fußball-Zweitligist Jahn Regenburg treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran. Wie der Aufsteiger am Donnerstag bekannt gab, erhält Außenverteidiger Marcel Hofrath einen neuen Vertrag bis 30. Juni 2018. Im Januar 2015 war der 24-Jährige vom Chemnitzer FC nach Regensburg gewechselt, wo er in der abgelaufenen Drittligasaison 21 Partien absolvierte.