2. Liga: Union vorerst ohne Torwart Busk

erschienen am 27.02.2017



Fußball-Zweitligist Union Berlin muss auf Stammtorhüter Jakob Busk verzichten. Wie der Tabellendritte am Montag mitteilte, hatte sich der Däne am Freitag im Heimspiel gegen 1860 München (2:0) am linken Oberschenkel verletzt und wird auf unbestimmte Zeit fehlen. Der 23 Jahre alte Busk bestritt in dieser Saison alle 22 Ligaspiele. Als Ersatzkeeper stehen Daniel Mesenhöler oder Michael Gspurning bereit.