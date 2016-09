200 m: Behre holt Bronze, Floors Vierter, Streng gibt auf

erschienen am 13.09.2016



400-m-Weltmeister David Behre hat bei den Paralympics in Rio de Janeiro nicht einmal zwei Stunden nach Staffel-Gold seine erste Einzel-Medaille gewonnen. ├ťber 200 m wurde der Leverkusener in Europarekord-Zeit von 21,41 Sekunden Dritter hinter dem Neuseel├Ąnder Liam Malone (21,06) und dem US-Amerikaner Hunter Woodhall (21,12).

Direkt hinter Behre kam Johannes Floors (21,41) als Vierter ins Ziel. Sein Start hatte auf der Kippe gestanden, nachdem er sich w├Ąhrend des Jubels nach dem Staffel-Gold am Knie verletzt hatte. Felix Streng (alle Leverkusen) gab nach wenigen Metern auf.