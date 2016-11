23. Turniersieg für Darts-Star van Gerwen

erschienen am 07.11.2016



Knapp sechs Wochen vor Beginn der Darts-WM in London (15. Dezember bis 2. Januar) ist der niederländische Weltranglistenerste Michael van Gerwen weiter eine Klasse für sich. Sieben Tage nach dem Gewinn der European Darts Championship setzte sich der 27-Jährige auch bei der World Series in Glasgow durch. In einem spannenden Finale am Sonntagabend besiegte "Mighty Mike" den schottischen Lokalmatadoren Peter Wright mit 11:9 nach Legs.

Für van Gerwen war es nicht nur der 23. Turniersieg im laufenden Kalenderjahr - sondern auch bereits der siebte Triumph bei einem Majorturnier in dieser Saison.

Weniger erfolgreich verlief das Wochenende für Max Hopp aus Idstein. Der noch amtierende Junioren-Weltmeister unterlag bereits in der ersten Runde gegen den Spanier Cristo Reyes mit 5:6. Ebenfalls noch nicht in WM-Form ist der Weltmeister Gary Anderson, der Schotte scheiterte überraschend in der zweiten Runde mit 5:6 am Engländer Joe Cullen. Für Rekordweltmeister Phil Taylor war in einem 10:11-Halbfinalkrimi gegen Wright Schluss.