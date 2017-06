3:1 gegen Irland: Mexiko gewinnt Test für Confed Cup

erschienen am 02.06.2017



Die Fußball-Nationalmannschaftvon Mexiko kommt für den Confed Cup in Russland (17. Juni bis 2. Juli) in Form. Die Mexikaner gewannen ein Länderspiel in East Rutherford/New Jersey gegen Irland mit 3:1 (2:0). Die Mittelamerikaner treffen bei der Generalprobe für die WM-Endrunde 2018 in der Gruppe A auf Europameister Portugal, Neuseeland und Gastgeber Russland.

Für die Mannschaft von Trainer Juan Carlos Osorio waren im Giants-Stadium Jesus Corona (16.), Raul Jimenez (24., Foulelfmeter) sowie Carlos Vela (54.) erfolgreich. Stephen Gleeson (76.) traf für Irland.