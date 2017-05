3:2 in Ottawa: Pittsburgh gelingt der Ausgleich

erschienen am 20.05.2017



Stanley-Cup-Sieger Pittsburgh Penguins hat sich im Kampf um den Einzug ins Play-off-Finale der NHL zurückgemeldet. Der Meister, bei dem Eishockey-Nationalspieler Tom Kühnhackl erneut nicht zum Einsatz kam, setzte sich bei den Ottawa Senators mit 3:2 durch und glich in der best-of-seven-Serie zum 2:2 aus.

Im Tor der Penguins erhielt Matt Murray erstmals in der Entscheidungsrunde von Beginn an den Vorzug vor Marc-Andre Fleury, der bei der bitteren 1:5-Pleite am Donnerstag vier Tore im ersten Drittel kassierte und danach den Kasten räumen musste. "Das ist wirklich nicht leicht. Alles was ich tun kann, ist ins kalte Wasser zu springen und einfach nicht darüber nachzudenken", sagte Murray, dem 24 Paraden gelangen.

Olli Maatta, Sidney Crosby und Brian Dumoulin erzielten die Tore für die Gäste, Clarke MacArthur und Tom Pyatt waren für Ottawa erfolgreich. Spiel fünf findet am Sonntag (Ortszeit) in Pittsburgh statt.

Nachdem Kühnhackl zuletzt viermal in Folge von Penguins-Trainer Mike Sullivan aus dem Kader gestrichen worden war, fehlte er nun in Ottawa verletztungsbedingt. Seit dem entscheidenden siebten Spiel der Viertelfinalserie gegen die Washington Capitals kam der Deutsche nicht mehr zum Einsatz. Zuvor hatte Kühnhackl in elf Play-off-Spielen mitgewirkt und hatte ein Tor sowie einen Assist erzielt.