3. Fussball-Liga: DFB terminiert weitere Spieltage

erschienen am 10.11.2016



Magdebur. Der 20. Spieltag der 3. Fußball-Liga, der erste nach der Winterpause, geht komplett an einem Sonnabend über die Bühne. Dabei empfängt der FSV Zwickau am 28. Januar 2017 die zweite Mannschaft des FSV Mainz. Der Chemnitzer FC gastiert bei Sonnenhof Großaspach. Neben dem 20. terminierte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch auch die Spieltage 21 und 22. Demnach steht für die Himmelblauen am 4. Februar das Ostderby gegen den Halleschen FC auf dem Heimprogramm. Einen Tag später muss der FSV beim 1. FC Magdeburg Farbe bekennen. (fp)