3. Liga: Aufstiegsheld Geipl verlängert in Regensburg

erschienen am 23.03.2017



Fußball-Drittligist Jahn Regensburg hat den Vertrag mit Aufstiegsheld Andreas Geipl bis 2020 verlängert. "Ich fühle mich beim Jahn und in Regensburg pudelwohl, deshalb war alles schnell entschieden", sagte der 24-Jährige. Der defensive Mittelfeldspieler hatte im Mai 2016 im Relegations-Rückspiel gegen den VfL Wolfsburg II (2:0) per Elfmeter das wichtige 1:0 erzielt.

Geipl war im Juli 2014 vom TSV 1860 München zum SSV Jahn Regensburg gewechselt.