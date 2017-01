3. Liga: Chihi verlässt den FSV Frankfurt

erschienen am 04.01.2017



Mittelfeldspieler Adil Chihi verlässt den Fußball-Drittligisten FSV Frankfurt. Der 28-Jährige, der für den 1. FC Köln 55 Mal in der Bundesliga aufgelaufen war, unterschrieb am Mittwoch einen Vertrag beim marokkanischen Klub Ittihad Riadi Tanger, zunächst mit einer Laufzeit bis 2018. Über die Wechselmodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.