3. Liga: Hildmann neuer Trainer von Großaspach

erschienen am 01.06.2017



Fußball-Drittligist SG Sonnenhof Großaspach hat Sascha Hildmann als neuen Trainer verpflichtet. Der 45-Jährige trainierte zuletzt die U16 des FSV Mainz 05 und tritt in Großaspach die Nachfolge von Oliver Zapel an, der den Klub nach der Saison im vergangenen Monat vorzeitig verlassen hatte. Hildmann erhielt einen Vertrag bis 2019.

"Wir sind absolut davon überzeugt, dass er genau der richtige Trainer für uns ist. Er hat sowohl im Herren- wie auch zuletzt im Jugendbereich trainiert und kennt sich in den beiden Bereichen sehr gut aus", wird Michael Ferber, Präsidiumsmitglied Sport, auf der vereinseigenen Homepage zitiert.

Hildmann, der in der 2. Liga für Alemannia Aachen aktiv war, trainierte in der Vergangenheit unter anderem Elversberg, Hauenstein und Idar-Oberstein. "Ich bin sehr glücklich, ein Teil dieses tollen Vereins zu sein", sagte der neue SG-Coach.