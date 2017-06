3. Liga: KSC leiht Freiburger Schleusener aus

erschienen am 09.06.2017



Zweitliga-Absteiger Karlsruher SC leiht Offensivspieler Fabian Schleusener vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg für ein Jahr aus. Der 25-Jährige, vor zwei Jahren Torschützenkönig der Oberliga Baden-Württemberg, war in der vergangenen Saison an den Drittligisten FSV Frankfurt ausgeliehen. Für die Hessen erzielte er in 18 Ligaspielen acht Tore, ehe ihn in der Winterpause ein Kreuzbandriss für den Rest der Saison außer Gefecht setzte.