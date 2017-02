3. Liga: Kiel wochenlang ohne Janzer

erschienen am 27.02.2017



Fußball-Drittligist Holstein Kiel muss nach eigenen Angaben drei bis vier Wochen auf Mittelfeldspieler Manuel Janzer verzichten. Wie die Schleswig-Holsteiner am Montag mitteilten, zog sich der 24-Jährige bei der 0:1-Niederlage gegen den FSV Zwickau am Sonntag einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu.