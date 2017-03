3. Liga: Magdeburg mit knappem Sieg in Bremen

erschienen am 14.03.2017



Aufstiegsanwärter 1. FC Magdeburg hat in der 3. Fußball-Liga einen späten Auswärtssieg eingefahren. Beim Tabellenzehnten Werder Bremen II gewannen die Ostdeutschen mit 1:0 (0:0) und festigten damit den zweiten Tabellenplatz. Den Siegtreffer erzielte Richard Weil (90.+3) per Foulelfmeter. Mit 45 Punkten liegt Magdeburg zunächst fünf Zähler vor dem Aufstiegs-Relegationsrang.