3. Liga: Magdeburg verlängert Verträge von Chahed und Hammann

erschienen am 19.03.2017



Der Fußball-Drittligist 1. FC Magdeburg hat die Verträge von zwei Spielern verlängert. Eigengewächs Tarek Chahed (20) unterschrieb bis Ende Juni 2019, Verteidiger Nico Hammann (29) verlängerte seinen am Saisonende auslaufenden Kontrakt um ein weiteres Jahr bis 2018. Das gab der FCM am Sonntag bekannt.