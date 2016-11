3. Liga: Magdeburgs Beck für zwei Spiele gesperrt

erschienen am 22.11.2016



Stürmer Christian Beck vom Drittligisten 1. FC Magdeburg ist nach seiner Roten Karte vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für zwei Spiele gesperrt worden. Der 28-Jährige war beim 3:1-Sieg am vergangenen Samstag bei der SG Sonnenhof Großaspach wegen einer Tätlichkeit in der 75. Minute vom Platz gestellt worden. Das Urteil ist rechtskräftig.