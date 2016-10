3. Liga: Paderborn ernennt Fulland zum Co-Trainer

erschienen am 24.10.2016



Fußball-Drittligist SC Paderborn hat Nachwuchscoach Florian Fulland zum neuen Assistenten von Cheftrainer René Müller ernannt. Der bisherige Leiter des Nachwuchsleistungszentrums und Trainer der U19-Mannschaft ersetzt in diesem Amt den früheren Bundesliga-Profi Markus Feldhoff, der Anfang September in das Trainerteam von Alexander Nouri bei Bundesligist Werder Bremen gewechselt war.

"Florian Fulland ist für mich die beste Lösung, da wir uns seit vielen Jahren kennen", sagte Cheftrainer Müller. Der 32-jährige Fulland spielte als Aktiver zwischen 2003 bis 2005 beim SCP und war nach seiner Karriere als Jugendkoordinator und -trainer für den ehemaligen Bundesligisten tätig.