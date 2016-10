3. Liga: Paderborn ringt GroÃŸaspach nieder

3. Liga: Paderborn ringt Großaspach nieder

erschienen am 14.10.2016



Zweitliga-Absteiger SC Paderborn ist am elften Spieltag der 3. Fußball-Liga ein Befreiungsschlag gelungen. Das Team des zuletzt wackelnden Trainers René Müller gewann bei der SG Sonnenhof Großaspach mit 3:2 (1:1) und machte in der Tabelle fünf Plätze gut.

Pascal Sohm (18.) hatte die SG in Führung gebracht, Zlatko Dedic mit einem Doppelpack (31./58.) und Ben Zolinski (64.) drehten das Spiel, Manfred Osei Kwadwo (66.) gelang noch der Anschlusstreffer. In der Schlussphase mussten die Aspacher in Unterzahl agieren, Sebastian Schiek (74.) sah nach einer Tätlichkeit die Rote Karte. Die Paderborner liegen nun auf dem elften Rang, Großaspach ist Zehnter.