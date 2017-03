3. Liga: Paderborns Itter fehlt halbes Jahr mit Kreuzbandriss

erschienen am 07.03.2017



Fußball-Drittligist SC Paderborn muss voraussichtlich ein halbes Jahr auf Pascal Itter (21) aufgrund eines Kreuzbandrisses verzichten. Der Defensivspieler erlitt bereits in der vergangenen Woche im Trainingsspiel die schwere Verletzung des rechten Knies.

Aber erst eine Arthroskopie am Montagmorgen in der MediaPark Klinik in Köln brachte die Diagnose, dass das vordere Kreuzband gerissen ist. Itter wurde daraufhin direkt vom Spezialisten Peter Schäferhoff erfolgreich operiert.