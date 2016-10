3. Liga: Tabellenführer Duisburg patzt gegen Rostock

erschienen am 22.10.2016



Tabellenführer MSV Duisburg hat seine erste Heimniederlage in der 3. Fußball-Liga erlitten und seine Verfolger wieder herankommen lassen. Im Duell der früheren Bundesligisten unterlag der Zweitliga-Absteiger am 12. Spieltag Hansa Rostock mit 0:1 (0:0). Der VfL Osnabrück verkürzte durch das 1:0 (0:0) gegen Sonnenhof Großaspach den Rückstand auf die Tabellenspitze auf einen Punkt. Benno Möhlmann verlor sein Debüt als Trainer von Preußen Münster gegen Aufsteiger Sportfreunde Lotte mit 0:1 (0:0) und bleibt mit den Adlern Vorletzter. Lotte ist Vierter.

Der VfR Aalen gewann in Köln gegen die Fortuna mit 2:0 (1:0) und bleibt damit auf dem Relegationsplatz drei. Zweitliga-Absteiger SC Paderborn kam gegen den Halleschen FC nicht über ein 0:0 hinaus. Auch Holstein Kiel trennte sich beim SV Wehen Wiesbaden torlos.

Das Spiel 1. FC Magdeburg gegen den Chemnitzer FC begann mit einer Schweigeminute für einen verstorbenen FCM-Fan Hannes, der am Freitag beerdigt worden war. Magdeburg unterlag Chemnitz mit 2:4 (0:2). Der FSV Frankfurt verpasste beim 1:1 (0:0) beim FSV Zwickau nach desolatem Saisonstart den fünften Sieg in Folge.

Den entscheidenden Treffer in Duisburg erzielte Marcel Ziemer (87.). Osnabrück gewann im eigenen Stadion durch ein fast zeitgleiches Kopfballtor von Marc Heider in der 88. Minute.