30. Triple-Double: Oklahomas Westbrook auf Rekordjagd

erschienen am 01.03.2017



Russell Westbrook jagt in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA einen 55 Jahre alten Rekord. Der 28 Jahre alte Allstar erzielte in der Nacht zum Mittwoch beim 109:106 seiner Oklahoma City Thunder gegen die Utah Jazz 43 Punkte, 11 Rebounds und 10 Assists. Dies war sein 30. Triple-Double der Saison. Damit ist der Olympiasieger von London in der "ewigen" NBA-Rangliste die Nummer drei.

Den zweitplatzierten Wilt Chamberlain sollte Westbrook in den nächsten Spielen einholen. Chamberlain, der am 2. März 1962 mit 100 Zählern den noch heute gültigen Punkterekord für ein Spiel erzielte, kam in der Saison 1973/74 auf 31 Triple-Doubles. Aber auch die NBA-Bestmarke von Oscar Robertson ist für Westbrook in den verbleibenden 22 Saisonspielen noch machbar. Robertson kam in der Saison 1961/62 auf 41 Triple-Doubles.