31:30 gegen Celje: LÃ¶wen holen ersten Sieg in der Champions League

31:30 gegen Celje: Löwen holen ersten Sieg in der Champions League

erschienen am 28.09.2016



Die Rhein-Neckar Löwen haben in der Champions League der Handballer den ersten Saisonsieg geholt. Am zweiten Vorrundenspieltag gewann der deutsche Meister nach einer zeitweise schwachen Leistung 31:30 (16:15) gegen die slowenische Nummer eins RK Celje. Bester Werfer war der Schwede Kim Ekdahl du Rietz mit sieben Toren.

Die Löwen begannen vielversprechend und verdienten sich eine Fünf-Tore-Führung (12:7/20. Minute), verloren dann aber beim Spiel in Frankfurt den Faden und ließen Celje wieder herankommen. Noch schlimmer wurde es im zweiten Durchgang, als es nach einem 0:7-Negativlauf 24:27 stand.

Die Mannschaft von Trainer Nikolaj Jacobsen überwand die Schwächephase und eroberte die Führung zurück. 90 Sekunden vor Schluss traf Ekdahl du Rietz zum Sieg. "Am Ende haben wir gewonnen, das zählt. Schön war es aber nicht", sagte der Mann des Tages bei Sky. Die Löwen waren am Sonntag mit einem Unentschieden beim ungarischen Vizemeister Pick Szeged (28:28) in die neue Saison gestartet.