33.500 Euro Strafe für Mainz wegen Pyrotechnik

erschienen am 12.12.2016



Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 ist von der Europäischen Fußball-Union (UEFA) zu einer Geldstrafe von 33.500 Euro verurteilt worden. Die Fans der Rheinhessen hatten in der Europa League bei den Auswärtsspielen beim RSC Anderlecht sowie beim AS St. Étienne Pyrotechnik abgebrannt. Das teilte der Klub am Montag mit.

Mainz will jeden möglichen Schritt unternehmen, die Verantwortlichen haftbar zu machen und mit Schadenersatzforderungen persönlich in Regress zu nehmen. "Für uns als Verein ist das eine sehr harte Strafe. Das rücksichtslose und gesetzeswidrige Verhalten einiger weniger Chaoten zulasten unseres Klubs, aber auch zulasten aller anderen Fans verurteilen wir und werden wir auch nicht tolerieren", sagte FSV-Präsident Harald Strutz.