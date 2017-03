339. Einsatz: Stark ist alleiniger Rekord-Schiedsrichter der Fußball-Bundesliga

erschienen am 19.03.2017



Wolfgang Stark aus Ergolding ist alleiniger Rekord-Schiedsrichter der Fußball-Bundesliga. Der 47-Jährige war am Sonntag in der Partie zwischen dem FSV Mainz 05 und Schalke 04 zum 339. Mal im Einsatz. Damit hat Stark seinen früheren Kollegen Markus Merk (Kaiserslautern) überholt.

Das Spiel am Sonntag war das 14. für Stark in der laufenden Saison. Der Bankkaufmann ist seit fast genau 20 Jahren als Referee in der deutschen Eliteklasse im Einsatz. Seine Premiere feierte er in der Partie zwischen dem 1. FC Köln und dem MSV Duisburg (2:5) am 4. April 1997.

Zwischen 1999 und 2014 pfiff Stark international. Der Unparteiische war bei den Olympischen Spielen 2008 in China, der WM-Endrunde 2010 in Südafrika und der EM 2012 in Polen und der Ukraine dabei. Karriere-Höhepunkte für Stark waren zudem das DFB-Pokalfinale zwischen Schalke und Duisburg (5:0) im Jahr 2011 und das Endspiel in der Europa League ein Jahr später zwischen Atletico Madrid und Athletic Bilbao (3:0).