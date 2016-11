3500 Yards in 36 Spielen: Beckham Jr. gelingt NFL-Rekord

erschienen am 15.11.2016



Star-Footballer Odell Beckham Jr. hat in der US-Profiliga NFL für einen Rekord gesorgt. Der Wide Receiver der New York Giants durchbrach beim 21:20-Sieg gegen die Cincinnati Bengals die Marke von 3500 Yards Raumgewinn als Passempfänger, und das schneller als jeder andere. Es war erst der 36. NFL-Einsatz des 24-Jährigen.

Beckham unterbot im Monday-Night-Game die bisherige Bestmarke von Lance Alworth. Die NFL-Legende hatte Anfang der 60er Jahre im Trikot der San Diego Chargers 37 Spiele zum Erreichen der Grenze benötigt. Im Spiel gegen die Bengals fing Beckham zehnmal den Ball für insgesamt 97 Yards Raumgewinn, dazu gelang ihm ein Touchdown.