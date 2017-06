4000 Euro Geldstrafe für den FC Ingolstadt

erschienen am 09.06.2017



Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Bundesliga-Absteiger FC Ingolstadt wegen eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 4000 Euro belegt. Unmittelbar vor dem Bundesligaspiel beim FC Augsburg am 5. April (2:3) wurde im Ingolstädter Zuschauerbereich ein Leuchtkörper gezündet. Der Verein hat dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.