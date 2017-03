450.000 Tickets für Eishockey-WM verkauft - Einzelkartenverkauf am Freitag

erschienen am 08.03.2017



Für die Eishockey-WM in Köln und Paris (5. bis 21. Mai) sind bereits vor dem am Freitag (10.00 Uhr) beginnenden Einzelkartenverkauf rund 450.000 Tickets abgesetzt worden. "Einen großen Schritt auf dem Weg zur ersten Zielmarke von 600.000 Zuschauern haben wir somit schon vor dem Beginn des Einzelkartenverkaufs zurückgelegt", sagte Franz Reindl, Präsident des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) und Chef des Organisationskomitees.

Ab Freitag können die Eishockey-Fans nun auch Einzeltickets ab 19 Euro erwerben. Die K.o.-Spiele können die Anhänger für einen Preis ab 49 Euro live sehen. Für einige Spiele und Tage gibt es nur noch wenige Restkarten, das gilt vor allem für Spieltage, an denen die deutsche Nationalmannschaft im Einsatz ist. Aber auch die Partien von Russland und Schweden sind am Spielort Köln sehr gefragt.

Die Eintrittskarten gibt es online (www.iihfworlds2017.com und www.facebook.com/iihfhockey) sowie telefonisch (+49 (0)1806 2017 01).