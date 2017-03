5000 Euro Geldstrafe für Hertha-Pressesprecher - Auch Klub muss zahlen

erschienen am 28.03.2017



Pressesprecher Marcus Jung von Fußball-BundesligistHertha BSC ist zu einer Geldstrafe in Höhe von 5000 Euro verurteilt worden. Das entschied das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Dienstag. Jung wurde beim Heimspiel am 18. Februar gegen Rekordmeister Bayern München (1:1) ein unsportliches Verhalten gegenüber Schiedsrichter Patrick Ittrich (Hamburg) nachgewiesen.

Der Klub Hertha BSC muss derweil eine Strafe in Höhe von 7500 Euro zahlen. Das DFB-Sportgericht bezieht sich in der Strafe auf die Zuschauer-Vorkommnisse beim Spiel gegen die Bayern, bei dem Gäste-Trainer Carlo Ancelotti nach dem Schlusspfiff beim Gang in die Kabine angespuckt worden war, woraufhin der Italiener dem Fan den Mittelfinger zeigte, sowie beim Auswärtsspiel am 5. März beim Hamburger SV.

Jung und Hertha stimmten den jeweiligen Urteilen zu, sie sind damit rechtskräftig.