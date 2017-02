60.000 Euro Geldstrafe für Hannover 96

erschienen am 21.02.2017



Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Zweitligist Hannover 96 wegen unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger in fünf Fällen mit einer Geldstrafe in Höhe von 60.000 Euro belegt. Konkret wird den Fans der Einsatz von Pyrotechnik und das Anstimmen beleidigender Gesänge vorgeworfen.

Der Verein darf aus der Strafzahlung bis zu 25.000 Euro für sicherheitstechnische, infrastrukturelle und gewaltpräventive Maßnahmen verwenden. Die 96er stimmten dem Urteil nach einer mündlichen Verhandlung zu, es ist damit rechtskräftig.