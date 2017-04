600 Fans unterstützen Mainz vor Heimspiel gegen Berlin

erschienen am 14.04.2017



Rund 600 Fans haben die Mannschaft des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 am Freitagnachmittag auf dem Trainingsgelände am Bruchwegstadion empfangen, um Spieler und Trainerstab vor dem Heimspiel gegen Hertha BSC am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zu unterstützen.

Vor dem nichtöffentlichen Abschlusstraining der abstiegsbedrohten Rheinhessen bildeten die Anhänger auf dem Weg von den Umkleidekabinen bis zum Trainingsplatz ein etwa 50 Meter langes Spalier. Sie begrüßten das Team mit aufmunternden Gesängen und Anfeuerungsrufen und spendeten Applaus. Mehrere Anhänger hatten ein Transparent mit dem Mainzer Motto "100% für unser Ziel" ausgerollt. Trainer Martin Schmidt ("Ihr seid unglaublich") bedankte sich über ein Megafon für die Unterstützung.

Nach fünf Niederlagen in Folge ist Mainz auf Platz 15 abgerutscht und hat mit 29 Zählern die gleiche Punktzahl wie der FC Augsburg, der den Relegationsplatz belegt. Auch Tabellenplatz 17, der den direkten Abstieg bedeuten würde, ist nur einen Punkt entfernt.