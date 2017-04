70:68-Erfolg: Niners gewinnen zum Schluss beim Tabellenletzten

erschienen am 01.04.2017



Dresden. Im bedeutungslosen letzten Hauptrundenspiel der 2. Basketball-Bundesliga siegten die Niners Chemnitz am Samstag beim abgeschlagenen Tabellenletzten Dresden knapp mit 70:68 (29:35). Den Chemnitzern war Rang drei nicht mehr streitig zu machen. Für sie ging es nur noch darum, den Schwung der jüngsten Zeit in die Playoffs mitzunehmen.

Die Gäste taten sich vor der Pause schwer. Dresden zog bis auf acht Zähler davon. Nach dem Seitenwechsel holten sich die Niners den Punktevorteil zurück und brachte ihn dank eines Korberfolgs von Malte Ziegenhagen in letzter Sekunde heim. Treffsicherste Werfer waren Joe Lawson und Jonas Richter mit jeweils 15 Zählern. Gegner im Playoff-Viertelfinale der besten acht Teams ist Trier. Die erste von maximal fünf Partien findet am Freitag, 19.30 Uhr, in Chemnitz statt. (jz)