74:61-Sieg über Hanau - Niners drehen Spiel

erschienen am 10.12.2016



Chemnitz. Die Zweitliga-Basketballer der Niners Chemnitz haben am Samstag ihren fünften Sieg in Folge gefeiert. Gegen Hanau gelang vor 1613 begeisterten Zuschauern ein 74:61(29:33)-Erfolg. Dabei drehten die Chemnitzer Korbjäger die Begegnung. 29 Minuten rannte man dem unbequemen Kontrahenten punktemäßig hinterher. Dann glückte die erste Führung, die man zwischenzeitlich bis auf 14 Zähler ausbaute. Hanau konnte nicht mehr kontern.

Ein sehr gutes Spiel zeigte Stefan Wess, dem drei wichtige Dreier gelangen. Fünf Niners-Spieler punkteten zweistellig. Bester Werfer war Chris Carter mit 17 Zählern. (jz)