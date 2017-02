87:96-Niederlage: Niners verlieren gegen Bundesligaabsteiger

erschienen am 11.02.2017



Der Basketball-Zweitligist Niners Chemnitz hat seine dritten Heimniederlage der Saison kassiert. Gegen den Bundesligaabsteiger Crailsheim verloren die einheimischen Korbjäger vor 2007 Zuschauern mit 87:96 (46:51). Die Gäste begannen sehr treffsicher und erarbeiteten sich einen Vorsprung von elf Zählern. Chemnitz ließ sich aber nicht abschütteln und glich in der 23. Minute aus (53:53). Selbst eine kleine Führung nützte den Niners nichts. Crailsheim spielte seine individuelle Klasse aus und konnte den Erfolg mit nach Hause nehmen. Bei den Gastgebern passierten in der Schlussphase zu viele Fehler.

Erfolgreichster Chemnitzer Werfer war Joe Lawson mit 24 Punkten. (jz)