94-Millionen-Offerte für McIlroy

erschienen am 07.04.2017



Der US-Sportartikelkonzern Nike will den nordirischen Golf-Star Rory McIlroy offenbar mit einem Mega-Vertrag langfristig an sich binden. Für einen neuen Zehnjahresvertrag als Markenbotschafter bietet Nike dem Weltranglistenzweiten laut französischen Medien angeblich umgerechnet 94 Millionen Euro. McIlroy gehört seit 2013 zu den Nike-Testimonials.