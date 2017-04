ADAC Formel 4: Este Vips gewinnt erstes Saisonrennen

erschienen am 29.04.2017



Der Este Juri Vips hat das erste Saisonrennen der ADAC Formel 4 in Oschersleben gewonnen. Der 16-Jährige vom italienischen Prema Powerteam siegte am Samstag vor dem Dänen Nicklas Nielsen, der für den Kerpener Rennstall US Racing von Ralf Schumacher und Gerhard Ungar fährt, und Jonathan Aberdein (Südafrika) vom deutschen Team Motopark. Der Hildener Julian Hanses (US Racing) war als Sechster bester Deutscher.

Am Samstag (15.45 Uhr/Sport1) und Sonntag (11.45/Sport1+) folgen die Saisonrennen zwei und drei. Im Laufe der Saison finden noch sechs weitere Rennwochenenden in Deutschland und Österreich statt. Im vergangenen Jahr war Michael Schumachers Sohn Mick Vizemeister der ADAC Formel 4 geworden. Der 18-Jährige startet in dieser Saison in der Formel-3-EM.