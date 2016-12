ARD und ZDF setzen weiter auf den Reitsport

erschienen am 06.12.2016



ARD und ZDF setzen auch im nächsten olympischen Zyklus auf den Reitsport. Die Öffentlich-Rechtlichen verlängerten den Vertrag mit der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) um vier Jahre bis 2020, dem Jahr der Sommerspiele in Tokio. Dies teilten die Partner am Dienstag gemeinsam mit.

ARD, ZDF und die Dritten Programme haben damit umfassende Übertragungsrechte (inklusive IPTV-, Web- und Mobilfunkrechte sowie Hörfunk) an mindestens 13 hochkarätigen Pferdesportveranstaltungen in Deutschland. Für FN-Generalsekretär Soenke Lauterbach ist dies das I-Tüpfelchen auf ein erfolgreiches Jahr: "Der Pferdesport hat sich im vergangenen Jahr sehr positiv entwickelt. Wir konnten unser Land bei den Olympischen Spielen ausgesprochen erfolgreich vertreten, haben tolle Turnierveranstaltungen erlebt und können seit Jahren erstmals wieder einen Anstieg unserer Mitgliederzahlen verzeichnen."

Für ARD und ZDF war die weitere Zusammenarbeit eine Herzensangelegenheit. Axel Balkausky, ARD Sportkoordinator, sagte: "Wir berichten weiterhin gerne vom Reitsport mit all seinen Disziplinen. Wir freuen uns insbesondere, dass wir mit den Übertragungen vom Hamburger Derby unseren Zuschauerinnen und Zuschauern ein absolutes Highlight präsentieren können." ZDF-Sportchef Dieter Gruschwitz ergänzte: "Mit der Berichterstattung vom Reiten erhalten wir eine wichtige Farbe im Sportangebot des ZDF und entsprechen damit auch dem Wunsch unserer Zuschauer, eine Vielfalt von Sportarten abzudecken."