ARD und ZDF verlängern Vertrag mit Deutschem Fechter-Bund

erschienen am 07.06.2017



Die öffentlich-rechtlichen TV-Sender werden weiterhin von den Fecht-Höhepunkten in Deutschland berichten. Der Deutsche Fechter-Bund (DFeB) und SportA, die Sportrechte-Agentur von ARD und ZDF, verlängerten wenige Wochen vor den Fecht-Weltmeisterschaften in Leipzig (19. bis 26. Juli) den bestehenden Vertrag um vier weitere Jahre. Das teilten die Beteiligten am Mittwoch mit.

Dadurch können die Auftritte der deutschen Fechter weiterhin in den Programmen von ARD, ZDF, den Dritten Programmen sowie in den Online-Angeboten beider Sender gezeigt werden. Neben der WM in Leipzig sind auch deutsche Meisterschaften, Weltcups und nationale Aktiven-Turniere Gegenstand des Vertrags.

"Fechten ist eine interessante Sportart mit großen Erfolgen in der Vergangenheit, die ins öffentlich-rechtliche Fernsehen gehört", sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky. ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann blickt voraus auf "spektakuläre Duelle der deutschen Fechterinnen und Fechter jetzt bei der WM in Leipzig und in den kommenden Jahren."