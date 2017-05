ATP-Masters in Rom: Alexander Zverev in Runde zwei

erschienen am 16.05.2017



Alexander Zverev hat beim ATP-Masters in Rom nach einem umkämpften Match die zweite Runde erreicht. Der an Position 16 gesetzte Hamburger bezwang den Südafrikaner Kevin Anderson mit 6:4, 4:6, 6:4. Nach 2:25 Stunden verwandelte er seinen zweiten Matchball. In der Runde der letzten 32 trifft der 20-jährige Zverev auf Viktor Troicki aus Serbien.

Am Dienstag sind noch Tommy Haas (Los Angeles) und Florian Mayer (Bayreuth) im Einsatz, Zverevs älterer Bruder Mischa (Hamburg) war bereits am Montag ausgeschieden. Jan-Lennard Struff (Warstein) steht ebenfalls in der zweiten Runde.