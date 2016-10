ATP-Turnier in Shanghai: Mischa Zverev folgt Bruder Alexander ins Achtelfinale

erschienen am 12.10.2016



Mischa Zverev ist seinem jüngeren Bruder Alexander beim ATP-Turnier in Shanghai ins Achtelfinale gefolgt. Der 29-jährige Linkshänder gewann in der zweiten Runde gegen den an Nummer zwölf gesetzten Tokio-Sieger Nick Kyrgios (Australien) in der Deutlichkeit überraschend mit 6:3, 6:1. In der nächsten Runde trifft Qualifikant Zverev auf den Spanier Marcel Granollers.

Mischa Zverev kehrt damit in der ATP-Weltrangliste am kommenden Montag in die Top 100 zurück, denen er zuletzt am 6. Juni 2011 als Nummer 100 angehörte. Alexander Zverev hatte bereits am Dienstag durch einen Dreisatzsieg gegen den Kroaten Marin Cilic das Achtelfinale erreicht. Nächster Gegner des Hamburgers ist der an Nummer neun gesetzte Franzose Jo-Wilfried Tsonga.