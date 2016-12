Abgang des Jahres: Fabian Hambüchen

erschienen am 19.12.2016



Mit der allerletzten Übung am Reck zum Olympiasieg: Fabian Hambüchen hat in Rio de Janeiro der ganzen Sportwelt gezeigt, wie man im richtigen Moment seine Karriere vergoldet. Nach Bronze 2008 in Peking und Silber 2012 in London gelang dem 29-Jährigen am Zuckerhut der perfekte Abgang nach einer beispiellosen Karriere. Im Dezember wurde er mit großem Vorsprung zu Deutschlands "Sporter des Jahres" gewählt.

Zwölf Jahre lang hat der Wetzlarer weltweit die Turnhallen gerockt, unzählige Titel eingesammelt und dem etwas verstaubten Image des Kunstturnens die dringend notwendige Frischzellenkur verpasst. Und in seinem Schatten reiften auch Teamkollegen wie Marcel Nguyen und Philipp Boy zu absoluten Weltklasseathleten heran.

Und der Hesse ist immer seinen eigenen Weg gegangen. Trainiert von Vater Wolfgang, psychologisch betreut von Onkel Bruno ließ er sich weder in ein Bundesleistungszentrum noch zur Bundewehr locken. Mit den Verbandsoberen stritt er gern, wohl wissend, sportlich unverzichtbar für den Deutschen Turner-Bund (DTB) zu sein. Ohne Hambüchen werden viele Wege des DTB beschwerlicher werden.