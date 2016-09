Absteiger Hannover in Bielefeld ohne Harnik und Gueye

erschienen am 16.09.2016



Fußball-Zweitligist Hannover 96 muss am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) bei Arminia Bielefeld auf Martin Harnik und Babacar Gueye verzichten. Der von Mitabsteiger VfB Stuttgart gekommene Neuzugang Harnik erlitt einen Muskelfaserriss und Gueye einen Jochbeinbruch. Der Stürmer aus dem Senegal war am Donnerstag im Training mit Waldemar Anton im Luftduell mit den Köpfen zusammengestoßen und wurde bereits erfolgreich operiert. Wie die Niedersachsen mitteilten, wird Gueye sogar "die nächsten Wochen" nicht zur Verfügung stehen.