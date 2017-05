Absteiger Würzburg trennt sich von Trainer Hollerbach

erschienen am 22.05.2017



Zweitliga-Absteiger Würzburger Kickers hat nur einen Tag nach dem Absturz in die 3. Liga die Konsequenzen gezogen und sich von Trainer Bernd Hollerbach getrennt. Hollerbach (47) hatte mit den Franken in der Rückrunde einen beispiellosen Absturz erlebt und war ohne einen Sieg in der zweiten Halbserie als Tabellen-Vorletzter abgestiegen.

Nachfolger Hollerbachs wird Stephan Schmidt, der in der abgelaufenen Saison Trainer der U-17-Junioren des FC Schalke 04 war. Zuvor hatte der 40-Jährige unter anderem den SC Paderborn und Energie Cottbus trainiert.

Hollerbach war seit der Saison 2014/15 für die Kickers tätig und hatte den Verein gleich in seiner ersten Saison über die Relegation in die 3. Liga geführt. Im zweiten Jahr glückte erneut über die Relegation der Durchmarsch ins Unterhaus. Er hatte einen Vertrag bis 2019.