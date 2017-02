Abteilung "Jugend forscht" - Hennig geht voran

Die 20 Jahre alte Langläuferin aus Oberwiesenthal jubelt als Elfte im Skiathlon über ihr bestes Karriereergebnis - Mutter Björgen unerreicht

erschienen am 26.02.2017



Lahti. Ziemlich aufgeregt war Katharina Hennig am Samstag vor ihrem ersten WM-Rennen. Ein volles Skistadion in Lahti, der Wettstreit mit den weltbesten Langläuferinnen, und dann die nicht so berauschende WM-Generalprobe beim Weltcup in Otepää, wo die 20-Jährige vom WSC Oberwiesenthal eine Woche zuvor als 44. über 10 km klassisch nicht sonderlich glücklich war. "Da können schon mal kleine Zweifel aufkommen. Ich hab mir dann aber gedacht: Lauf einfach."

Einfach? Das Wort gehörte in jüngster Vergangenheit eher nicht zum Wortschatz im deutschen Skilanglauf. Mit der Abteilung "Jugend forscht" geht bei den Damen nun die Hoffnung einher, dass sich das ändert. Der Skiathlon in Lahti spiegelte dies beeindruckend wider: Katharina Hennig auf Platz 11 folgten mit Victoria Carl (15.) und Sofie Krehl (16.) noch zwei 21-Jährige in Schlagdistanz. Die Thüringerin Carl hätte ohne ihren Sturz auf dem klassischen Teilstück sogar in Hennigs Regionen laufen können. Entsprechend erfreulich fiel auch das Fazit von Frauentrainer Torstein Drivenes, im Langlaufland Norwegen geboren, aus: "Ich bin sehr stolz auf die Mädels. Ein cooler Wettkampf, und Katharina ist ein großes Talent."

Die Talente, von denen weitere wenige wie Hennigs Vereinsgefährtin Julia Belger anklopfen, müssen jetzt "nur" noch oben ankommen. Das ist die Herkulesaufgabe von Drivenes und auch Herren-Trainer Janko Neuber. Seit Frühjahr 2015 arbeiten sie an vorderster Front, einiges hat sich zum Guten verändert. Damen und Herren trainieren öfter als früher zusammen. Und nach dem Vorbild der Norweger wurden Ausdauertraining und intensive Einheiten (Vollgas) besser auf verschiedene Zeitphasen verteilt. "Das Team, das System funktionieren jetzt", erklärt Drivenes. Hinzu kommt, dass sich die beteiligten Trainer selbst offenbar nicht mehr so wichtig nehmen: "Der Athlet macht 90 Prozent der Leistung aus. Beim Rest spielen dann Faktoren wie Trainer oder Familie eine Rolle", sagt Drivenes.

Was die Familie angeht, braucht sich Katharina Hennig nicht zu sorgen. In Lahti bekam sie an der Strecke Unterstützung von ihrem elfköpfigen Familien-Fanclub aus dem Erzgebirge. Das beflügelt. "Meinen Opa habe ich an der Strecke herausgehört", erzählte sie strahlend. In der ersten Saison als Juniorin im Nationalteam hat sie nochmal muskulär zugelegt. Die Jeans passen aber noch, versichert Hennig: "Nur obenrum braucht es schon mal was neues." An die Muckis der fast 37 Jahre alten Mutter und neuen Weltmeisterin Marit Björgen reicht sie noch nicht heran. "Wenn es soweit ist, höre ich lieber auf", scherzte Katharina Hennig. Wenn es weiter so gut läuft, bleibt bis dahin noch viel Zeit. (tp)