Abwehrchef Abraham bis 2019 in Frankfurt

erschienen am 05.11.2016



Abwehrchef David Abraham hat sich langfristig an den Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt gebunden und seinen Vertrag vorzeitig um ein Jahr bis zum 30. Juni 2019 verlängert. Das teilte der 30 Jahre Innenverteidiger aus Argentinien am Samstag vor dem Spiel gegen den 1. FC Köln über den Videowürfel in der Arena mit. Abraham war im Sommer 2015 vom Ligarivalen 1899 Hoffenheim zu den Hessen gewechselt.

"Meine Familie und ich fühlen uns sehr wohl. Ich werde mein Bestes geben, damit der Klub seine Ziele erreicht", sagte Abraham.