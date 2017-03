Achter Trainerwechsel in der Zweitliga-Saison 2016/17: Schwartz muss beim 1. FC Nürnberg gehen

erschienen am 07.03.2017



Der 1. FC Nürnberg und Alois Schwartz haben in der 2. Fußball-Bundesliga für den achten Trainerwechsel der Saison gesorgt. Die Franken vollzogen am Dienstag die Trennung vom 49-Jährigen.

Nachfolger ist zunächst Michael Köllner (47), der seit März 2016 beim Club ist und bislang die U21 betreute. - Die Trainerwechsel in der 2. Fußball-Bundesliga in dieser Saison im Überblick:

1. Jos Luhukay (VfB Stuttgart). - 15. September 2016. - Nachfolger: Hannes Wolf

2. Rüdiger Rehm (Arminia Bielefeld). - 22. Oktober 2016. - Nachfolger: Jürgen Kramny

3. Stefan Ruthenbeck (SpVgg Greuther Fürth). - 21. November 2016. - Nachfolger: Janos Radoki

4. Kosta Runjaic (1860 München). - 22. November 2016. - Nachfolger: Vitor Pereira

5. Tomas Oral (Karlsruher SC). - 4. Dezember 2016. - Nachfolger: Mirko Slomka.

6. Tayfun Korkut (1. FC Kaiserslauter). - 27. Dezember 2016. - Nachfolger: Norbert Meier

7. Pawel Dotschew (Erzgebirge Aue). - 28. Februar 2017. - Interims-Nachfolger: Werner Schoupa.

8. Alois Schwartz (1. FC Nürnberg). - 7. März 2017. - Interims-Nachfolger: Michael Köllner. (SID)