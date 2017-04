Adler fehlt HSV gegen Hoffenheim

erschienen am 07.04.2017



Fußball-Bundesligist Hamburger SV muss im Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim auf seinen angeschlagenen Keeper René Adler verzichten. Der frühere Nationaltorhüter kann am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wegen seiner unter der Woche erlittenen Brustkorbprellung nicht spielen. Dies teilte der HSV am Freitag mit. Bis zuletzt hatte es Hoffnung auf einen Einsatz gegeben.

Adler (32) hatte sich die Verletzung im Spiel bei Borussia Dortmund (0:3) am Dienstag bei einem Zusammenprall mit Pierre-Emerick Aubameyang zugezogen. Die Nummer eins wird durch Christian Mathenia ersetzt.