Afrika-Cup: Ghana zweiter Viertelfinalist, Ägypten auf Kurs

erschienen am 21.01.2017



Die Auswahl des viermaligen Titelträgers Ghana hat als zweite Mannschaft beim Afrika-Cup in Gabun das Viertelfinale erreicht. Der Finalist von 2015 feierte beim 1:0 (1:0) gegen Mali seinen zweiten Sieg im zweiten Spiel und kann nicht mehr von einem der ersten zwei Plätze in Gruppe D verdrängt werden.

Am Abend setzte sich Rekordsieger Ägypten durch ein spätes Tor von Abdallah El-Said (89.) mit 1:0 (0:0) gegen Uganda durch und liegt mit vier Punkten auf Viertelfinal-Kurs. Ägypten braucht am Dienstag gegen Ghana (20 Uhr) noch einen Punkt, um die Runde der letzten Acht sicher zu erreichen. Auch Mali (1), das zeitgleich auf Schlusslicht Uganda (0) trifft, hat mit einem Sieg noch eine kleine Chance auf das Weiterkommen, ist aber auf Schützenhilfe angewiesen.

Asamoah Gyan (21.) schoss Ghana in Port-Gentil zum Sieg. Während aufseiten des Gruppengegners der deutschen Mannschaft bei den WM-Endrunden 2010 und 2014 nach der schweren Verletzung von Abdul Rahman Baba (Schalke 04) kein Bundesliga-Profi zum Einsatz kam, wurde bei Mali der Bremer Sambou Yatabaré zur Halbzeit ausgewechselt.

Am Donnerstag hatte die Auswahl des Senegal als erste Mannschaft die Runde der besten Acht erreicht.