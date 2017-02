Afrika-Cup: Kamerun folgt Ägypten ins Finale

erschienen am 02.02.2017



Kamerun hat das Finale des Afrika-Cups in Gabun erreicht und trifft dort auf Rekordsieger Ägypten. Die "Unbezähmbaren Löwen" setzten sich im Duell der viermaligen Champions im Halbfinale mit 2:0 (0:0) gegen Ghana durch und stehen damit erstmals seit 2008 wieder im Endspiel. Die Treffer in Franceville erzielten Michael Ngadeu-Ngadjui (72.) und Christian Bassogog (90.+3).

Edgar Salli vom Zweitligisten 1. FC Nürnberg saß bei Kamerun ebenso über die komplette Spielzeit auf der Bank wie der Ghanaer Bernard Tekpetey (Schalke 04).

Bereits am Mittwoch hatte sich der siebenmalige Afrikameister Ägypten gegen Burkina Faso im Elfmeterschießen mit 4:3 durchgesetzt. Nach Verlängerung hatte es 1:1 (1:1, 0:0) gestanden. Bertrand Traoré verschoss den entscheidenden Elfmeter für Burkina Faso. Das Finale wird am Sonntag (20.00 Uhr) in der Hauptstadt Libreville ausgetragen.